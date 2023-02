Retroscena su Riccardo Orsolini, giocatore del Bologna che ieri ha puntio l'Inter di Simone Inzaghi, uscita sconfitta dal Dall'Ara per una rete dei rossoblu sottoscritta proprio dal centrocampista classe '97. A svelare l'agrodolce, quantomeno per gli interisti, dettaglio svelato da Remo Orsini, allenatore che lo scoprì da bambino. "Non l'ho visto dispiaciuto ieri - scherza il tecnico -, anche se ha segnato alla squadra per cui tifava da piccolo, l'Inter" ha detto a Sportitalia svelando dunque quella che era la squadra del cuore di Orsolini da bimbo. Una curiosità che ha del beffardo per gli interisti...