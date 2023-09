"L'Inter sta andando forte e per questo il distacco dalla capolista sembra notevole, ma il campionato è lunghissimo e c'è tutto il tempo per recuperare. Il Napoli del resto deve arrivare tra le prime quattro". Così Edy Reja, ex tecnico dei partenopei, che ai microfoni de Il Mattino analizza il momento difficile dei campioni d'Italia: "Lo Scudetto il Napoli l'ha già vinto: ha centrato l'obiettivo. Certo, sarebbe bellissimo se riuscisse a fare bis. Ma se ottiene la qualificazione alla Champions a mio avviso resta comunque un successo".