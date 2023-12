Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato della lotta scudetto in un'intervista concessa ai microfoni di Voetbal International. L'olandese, nonostante il gap in classifica dall’Inter, crede ancora al tricolore.

"Obiettivi stagionali? Quest'anno abbiamo una carica in più. Sia Milan che Inter hanno ormai 19 scudetti ed entrambi vogliamo essere i primi a mettere quella seconda stella sulla nostra maglia - le sue parole -. Poi questo club è ovviamente noto per i suoi successi europei. Al Milan tutto è finalizzato a far rivivere i vecchi tempi di gloria".