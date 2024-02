Regina Baresi, ex capitano dell'Inter Women e figlia dell'ex difensore Giuseppe Baresi, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport del momento della squadra nerazzurra: "Mancano ancora troppi mesi per dire che abbiamo già vinto. Tuttavia, dopo la sconfitta dei bianconeri con l’Udinese, abbiamo conquistato una posizione più sicura. Il vantaggio darà la possibilità di gestire meglio energie e giocatori, soprattutto in un momento in cui, tra recuperi e coppe, aumentano le gare in calendario".

C’è qualche atleta di questa Inter che l’ha stupita?

"Marcus Thuram sta vivendo una stagione pazzesca, Hakan Calhanoglu fa cose incredibili in campo. Lautaro Martinez, ora che è capitano, è diventato leader assoluto, Federico Dimarco fino a qualche anno fa non era considerato da Inter e ora è uno dei migliori esterni in circolazione. Difficile fare solo un nome perché il rendimento generale è eccezionale”.

Merito di Inzaghi?

"Aveva già dimostrato il suo valore alla Lazio. Da quando si è trasferito a Milano, è stato capace di far performare al meglio i calciatori della rosa a disposizione. Sta dando continuità ai risultati, cosa non facile nel mondo nerazzurro. Ha creato un ambiente di lavoro sereno. Ha messo i giocatori giusti al posto giusto”.