Non sarebbe stato opportuno per la Reggina, avendo giovani in prestito secco, comprare giocatori dalla Serie C. Lo ha detto Massimo Taibi, ds del club calabrese, rispondendo a precisa domanda durante la conferenza stampa organizzata per fare un bilancio sul mercato di gennaio: "In questa sessione dovevamo cercare di ottimizzare o migliorare la rosa, non era il momento di spendere soldi per i cartellini di giocatori di Serie C - le sue parole -.