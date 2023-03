Intervistato dalla FIGC durante l'intervallo del match tra Italia e Ucraina U21, il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha parlato così delle convocazioni di Giovanni Fabbian e Niccolò Pierozzi con gli azzurrini: "Sono felice per noi, ma se lo sono meritato. Hanno fatto un campionato straordinario, mi auguro che continuino cosi, per noi è motivo di grande orgoglio. Quando ho smesso la cosa che mi è mancata di più è stato l'inno nazionale, io ho avuto la fortuna di vincere il Mondiale nel 2006, rimpiango un po' quei momenti. Ma vedendo questi ragazzi sono fiducioso, a volte in Italia pensiamo sempre al peggio, ma nei prossimi anni ci divertiremo, vedo questi ragazzi giocare con voglia, poi sono forti".