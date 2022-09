Inzio di stagione magico per Giovanni Fabbian, baby centrocampista di proprietà Inter in prestito alla Reggina, che realizza il suo secondo gol in campionato contro il Palermo. Il baby amaranto a fine partita ha commentato con entusiasmo la sua prestazione: "Il gol? Cerco sempre di farmi trovare pronto, spero di ripetermi ancora. Io resto sempre umile, sono giovane e devo imparare tante cose".

Infine, sullo stato di forma della squadra ammette: "A livello di carattere, la squadra si è sempre fatta trovare pronta, dobbiamo semplicemente continuare così".

Daniel Rizzo