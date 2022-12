Protagonista di un avvio di stagione scintillante al suo primo anno di Serie B, con 5 gol segnati in 15 presenze con la maglia della Reggina, Giovanni Fabbian è risultato decisivo anche nella vittoria ottenuta sul campo del Brescia domenica scorsa: "Partita perfetta, siamo stati bravi a metterla subito sui binari giusti - le parole del centrocampista di proprietà dell'Inter riportate dal Corriere dello Sport -. Era fondamentale vincere per avvicinarci al meglio alla partita di giovedì contro l Frosinone. L'1-0? Mi sono inserito come proviamo in allenamento e come mi ha chiesto il mister.