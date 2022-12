Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria ottenuta sul campo del Como, il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha parlato anche della presenza in tribuna del fratello Simone, forse per visionare da vicino Giovanni Fabbian: “Se Simone mi ha detto che si riprende Fabbian? So che era in tribuna, Giovanni deve crescere piano piano e con calma, noi lo faremo crescere bene. Non ho ancora incontrato Simone ma mi fa piacere che sia venuto. Ha visto una buona Reggina che ha vinto una partita sporca”.