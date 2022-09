L'uomo in più della Reggina di Filippo Inzaghi è sicuramente Giovanni Fabbian, il centrocampista arrivato dall'Inter e già autore di tre gol in questo avvio di stagione per lui brillantissimo con la maglia amaranto. Intervistato dalla Gazzetta del Sud, Massimo Taibi, ds della formazione calabrese, ha speso parole importanti per il giovane padovano: "Fabbian adesso va in Nazionale, gli ho detto di godersi il momento ma di azzerare tutto. E’ un ragazzo di personalità, con la testa sulle spalle e la giusta lucidità. Credo sia stato anche fortunato perché ha trovato una società, un allenatore, i compagni di squadra ed un ambiente che lo hanno accolto al meglio, dandogli la possibilità di valorizzare le sue qualità e metterlo subito nelle condizioni di fare bene".