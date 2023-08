Tegola pesante per il Real Madrid, che a due giorni dall'avvio della stagione perde il suo portierone Thibaut Courtois per diversi mesi a causa di un brutto infortunio patito in allenamento. Il belga, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati in queste ore, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. "Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni", fa sapere il club spagnolo.