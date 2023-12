Fabrizio Ravanelli, intervenuto su TVPlay, ha analizzato così la partita di domenica sera del Maradona enfatizzando i meriti dell'Inter: "La vittoria contro il Napoli pesa tantissimo. L’Inter domenica ha messo in mostra tutte le sue qualità, quelle necessarie per dominare a livello nazionale ed internazionale. Mi ha impressionato per solidità difensiva, concretezza e cinisco; alla prima occasione non ti perdona, ha sofferto in alcuni momenti della gara perché il Napoli ha spinto tantissimo, ed ha dimostrato a tutti di essere una squadra difficile da battere. Ha poi trovato in Yann Sommer un portiere magico.

Un po’ di fortuna, poi, aiuta sempre; basti pensare che la scorsa stagione i nerazzurri hanno ceduto André Onana, considerato uno dei migliori d’Europa, per 50 milioni ed oggi è impresentabile ed ha poi ingaggiato un estremo difensore fantastico. L’Inter non sbaglia un acquisto, sa scegliere ed è meritatamente in testa alla classifica“.