Massimo Rastelli è intervenuto sulle frequenze di Radio Firenze Viola, parlando di Fiorentina-Inter, con anche la proiezione sulla partita che si giocherà lunedì sera: "Ieri entrambi gli allenatori sapevano che squadra avrebbero affrontato, lunedì non sarà così. Perché entrano in gioco i nuovi acquisti e anche per Simone (Inzaghi, ndr) c'è l'incognita di trovare giocatori diversi. Ma ormai i due allenatori si conoscono e quindi grandi sorprese non me le aspetto, poi ognuno la prepara nella maniera possibile", ha concluso.