Sempre nel corso del suo intervento nell'ambito del convegno 'Un anno di Generazione S – Per diventare grandi ci vuole passione', Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, in vista della sfida contro il Milan è stato stuzzicato sul suo tifo da ragazzino per l'Inter: "Una motivazione in più? Non penso che ce ne sia bisogno, le motivazioni ci sono sempre, in ogni momento. Non in base a chi affronto. So dare la giusta importanza a tutte le gare".

Chi merita lo scudetto?

"Lo dirà l'ultima giornata, chi lo vincerà l'avrà meritato. Sono due grandi squadre che hanno fatto un ottimo percorso".