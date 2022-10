Il cammino dei club italiani nelle coppe europee, tra incampi e prestazioni di altissimo rango, porta risultati piuttosto positivi nel ranking stagionale della UEFA, anche se inferiori rispetto agli altri top campionati. Nel dettaglio, l’Italia si trova attualmente quinta come rendimento nella stagione attuale, a lle spalle di Inghilterra, Spagna, Germania e alla sorpresa Turchia, le cui squadre stanno ben figurando in Europa e Conference League. Appena alle spalle delle squadre italiane troviamo invece il Belgio, seguito poi da Portogallo, un’altra sorpresa come il Liechtenstein, Francia e Olanda.

In termini di classifica generale, quella cioè che prende in considerazione le ultime cinque stagioni e che vale ai fini del numero di squadre dello stesso paese che possono partecipare alle competizioni europee, il risultato stagionale dell’Italia permette di allungare sulla Francia, la principale rivale per quanto riguarda il quarto posto, l’ultimo utile per continuare ad avere quattro squadre direttamente qualificate alla fase a gironi della Champions League. Al momento attuale, infatti, l’Italia è davanti alla Francia di circa 12.000 punti: anche all’inizio della prossima stagione, nonostante scalerà un anno positivo per le nostre squadre, l’Italia dovrebbe pertanto partire davanti di circa 10.000 punti.