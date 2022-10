Le vittorie di fine settembre contro Inghilterra e Ungheria, decisive per la qualificazione alla Final Four di Nations League, consentono alla Nazionale italiana di Roberto Mancini di guadagnare una posizione nel Ranking FIFA e di scavalcare la Spagna al sesto posto di una classifica comandata sempre dal Brasile, capace di allargare il gap sul Belgio grazie alle affermazioni in amichevole con Ghana e Tunisia; a completare il podio l’Argentina, seguita da Francia e Inghilterra. Da sottolineare anche i passi in avanti di Croazia (12ª, +3), Iran (20°, +2) e Serbia (21ª, +4). Il prossimo Ranking FIFA verrà pubblicato il 22 dicembre.