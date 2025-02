Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Milan, l'allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato della sfida contro i rossoneri, reduci dal pareggio per 1-1 contro l'Inter nel derby di Milano: "L'obiettivo è fare bene. Sappiamo che in casa non perdono da 12 partite, l'ultima è stata contro il Napoli. Da quando è arrivato Conceicao hanno fatto cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Andiamo ad affrontare una squadra piena di talento e di campioni. Vogliamo fare bene e passare il turno", ha detto a proposito degli avversari prima di rispondere anche sul mercato appena concluso durante il quale si è fortemente parlato di interesse per l'interista Frattesi.

Che voto dà al mercato della Roma?

"Do un buon voto. Non potevamo muoverci per il Financial Fair Play, ma devo fare i complimenti a Ghisolfi perché ha trovato dei giocatori buoni cui ho dato l'ok e sono convinto si ambienteranno presto nel nostro campionato. Dei due ragazzi che abbiamo preso sono super convinto. L'altro arriva in prestito, è un nazionale danese, un buon marcatore, determinato. Abbiamo l'opportunità di vederlo per questi cinque mesi".