Claudio Ranieri ha un passato da allenatore dell'Inter in una stagione, quella del 2011-12, che è anche l'ultima in cui i nerazzurri erano partiti così male in campionato. Il tecnico subentrò a Gasperini dopo un pessimo avvio. "In quel momento c'era stato un cambio di sistema passando da Mourinho (in realtà era Benitez, ndr) a Gasperini. La crisi di oggi è meno spiegabile perché Inzaghi ha lavorato già l'anno scorso a Inter. Io già tempo fa ho detto, come discorso generale non legato a Inzaghi, che se fossi presidente e mi accorgessi che la squadra non segue più l'allenatore lo manderei via. Non lo farei se vedessi che è seguito dai giocatori anche quando si perde".