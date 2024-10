Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, commenta ai microfoni di Tuttojuve.com la partita di domenica sera a San Siro contro l'Inter: "Inter-Juve è stata una bella partita e molto intensa, un po' come è nella tradizione del derby d'Italia. Di certo non mi aspettavo un risultato così pirotecnico, è stato bello per il pubblico ma un 4-4 significa sempre che ci sono stati molti errori".

Che segnale è per i bianconeri il pari in rimonta? "Nell'immediato può lasciare grande consapevolezza, perché sei riuscito a recuperare due gol ad una squadra molto forte come l'Inter. La determinazione, al di là dell'aspetto tecnico, è sempre molto importante a questi livelli".