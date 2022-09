Ionut Radu , portiere di proprietà dell'Inter in prestito alla Cremonese , ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai suoi nuovi tifosi dopo un inizio di stagione importante, macchiato però dall'errore di Firenze.

"Il feeling con il campo? Possiamo dire che l'ho sempre avuto, ma l'importante è avere continuità e stare in campo. Sono contento di aver ricominciato a giocare e ringrazio la Cremonese - le sue parole -. I fischi ti caricano sempre di più, ma non li sento tanto perché sono concentrato sulla gara e poi passano. Carnesecchi? La concorrenza ci sta sempre, in tutti gli ambiti. Con Marco ho parlato e c'è una buona intesa, tutti i portieri sono molto bravi e andiamo molto d'accordo in allenamento. Quando rientrerà ci sarà da lavorare ancora di più".