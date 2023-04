In attesa dell'esito degli ultimi due quarti di finale in programma stasera, è il Manchester City la squadra favorita per la conquista della Champions League: il fatidico primo trionfo della squadra di Pep Guardiola nella massima competizione per club è infatti offerto a quota 1.85. Un gradino più in basso Real Madrid (4.50), Inter (7.50) e Milan (7.50). Quote più alte per Bayern Monaco (40.00) e Benfica (75.00), indietro a causa delle sconfitte rimediate all'andata.