Romelu Lukaku torna a San Siro da avversario, dopo che lo scorso anno con la maglia della Roma era stato ricoperto di fischi, in una serata culminata con il gol-vittoria di Thuram. Il belga è in cerca di riscatto: il gol dell’ex è offerto 3,75 su bet365. Più probabili in quota gli acuti della coppia nerazzurra: Lautaro Martinez si gioca a 2,50, Marcus Thuram vale 2,62. Attenzione poi a Khvicha Kvaratskhelia, già in rete quest’anno a San Siro: un altro centro del georgiano paga 4 volte la posta.