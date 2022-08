Parlando ai microfoni di Radio Rai lo scorso lunedì, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha annunciato l'intenzione di mettere mano alla lista dei 25 giocatori e alla regola del 4+4 che prevede l'inserimento quattro calciatori cresciuti nel vivaio del club e quattro in un altro settore giovanile nazionale, in quanto non tutela abbastanza i giocatori italiani. Secondo il quotidiano La Stampa, l'intenzione di Gravina è quella di allargare a breve termine le quote all'interno delle liste: in tal senso, il sindacato calciatori ha suggerito di ampliare dall’attuale 4+4 a 5+5 per arrivare a regime a 6+6. L’obiettivo è quello di rendere non marginale la presenza di italiani in rosa. Il 5+5 potrebbe entrare in vigore già la prossima stagione, poi un periodo ponte fino alla stagione 2025-2026 dove diventerebbe effettivo il 6+6.