Il peggior sorteggio dei gironi di Champions League, manco a dirlo, è capitato all'Inter che ha pescato il Bayern Monaco e Barcellona, rendendo un’impresa molto difficile l’approdo agli ottavi di finale. Infatti, Snai quota a 1,70 l’arrivo della squadra milanese al prossimo turno, contro l’1,60 del Barcellona e l’1,12 del Bayern Monaco. Il primo posto nel Girone C dell’Inter vale sei volte la posta. Sorridono invece i cugini del Milan che, dall’alto della prima fascia, ha potuto avere delle migliori condizioni di partenza pescando il Chelsea come principale competitor del girone. Il passaggio agli ottavi del Milan a 1,20 e a 1,10 quello del Chelsea. Il primo posto dei rossoneri paga quattro volte la posta.

Girone molto equilibrato e difficile per il Napoli di Luciano Spalletti che affronterà l’Ajax, il Liverpool e i Rangers. E questo si riflette anche nelle quote: a 1,90 il passaggio agli ottavi dei partenopei e dell’Ajax. Il Liverpool è il favorito del gruppo con l’approdo al prossimo turno è a 1,05. Più staccati gli scozzesi a 5,50. Il Napoli come primo del girone paga 7,50. La Juventus, in seconda fascia, è stata molto sfortunata pescando tra le squadre più forti della prima e terza fascia: PSG e Benfica. Tuttavia, le quote riflettono un ottimismo nei confronti dei bianconeri dove il loro passaggio del turno è dato a 1,15, contro la quota dei portoghesi del Benfica a 4,50. Scontato il superamento del girone del PSG a 1,05. Il primo posto della Juve è dato a 3,50.