L'urna di Nyon ha sorriso alle squadre italiane, che nel sorteggio per gli ottavi di Champions League hanno evitato le big della competizione, trovando accoppiamenti più morbidi. A beneficiarne è soprattutto il Napoli, unica a qualificarsi come prima del girone: dopo aver trovato sulla propria strada l’Eintracht Francoforte, la quota del successo finale degli azzurri scende a 11 su Planetwin365, mentre per gli esperti di 888sport.it il trionfo partenopeo si gioca a 15. Si tratta un ulteriore calo rispetto al 18 della scorsa settimana, che porta i partenopei al quinto posto in assoluto, appena dietro le grandi.