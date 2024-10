Se la corsa per il titolo di Campione d’Italia, secondo le ultime quote aggiornate, vede l'Inter ancora avanti, per la lotta per conquistare lo scettro di capcannoniere la lepre resta Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, per gli esperti Sisal, ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo Pichichi della Serie A vista la quota di 4,00. Vlahovic però è inseguito da un gruppo di giocatori accomunati dalla matrice cromatica nerazzurra, che sia recente o passata: Mateo Retegui, bomber dell’Atalanta e della Nazionale, sogna il titolo individuale a 5,00 ed è appaiato in quota a Romelu Lukaku, oggi al Napoli ma con un passato importante all’Inter.

A proposito dei nerazzurri, la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram potrebbe contendersi lo scettro dei bomber visto che il successo di uno dei due si gioca a 6,00. Occhio ad Artem Dovbyk il quale sogna di essere l’underdog in questa lotta: l’attaccante della Roma, il cui trionfo pagherebbe 12 volte la posta, vuole diventare il secondo giocatore ucraino, dopo Andrij Shevchenko, a conquistare il prestigioso trofeo.