L'infortunio muscolare potrebbe tenerlo fuori dal campo per diverse settimane, ma i bookmaker continuano a puntare su Ciro Immobile. L'uscita del capitano della Lazio durante la partita con l'Udinese non cambia le previsioni dei betting analyst nella corsa al titolo di capocannoniere del campionato: il centravanti biancoceleste è ancora la prima scelta, a 4,25 su Planetwin365, anche se ora alla pari con Dusan Vlahovic, decisivo nel derby vinto dalla Juventus contro il Torino. In tabellone continuano intanto i progressi enormi di Khvicha Kvaratskhelia, fuori dalla lista a inizio campionato, poi inserito a quota 36 dopo i primi exploit e ora terzo nelle preferenze dei bookie, a 9, alla pari con Lautaro Martinez e Marko Arnautovic. Il Napoli festeggia anche con Victor Osimhen, tornato al gol contro il Bologna e in quota a 17, alle spalle del duo milanista Rafael Leao - Olivier Giroud (entrambi a 16) e dell'attaccante dell'Udinese Beto (17).