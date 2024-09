Ai microfoni di 'Calcio Time', trasmissione a cura della redazione EuropaCalcio.it, è intervenuto Facundo Quiroga, ex difensore centrale argentino che ha militato nel Napoli nella stagione 2000-01, il quale ha raccontato la propria esperienza in azzurro e, tra gli altri argomenti, ha espresso un giudizio su Tomas Palacios, nuovo rinforzo dell'Inter: "Poco tempo fa, ho parlato con un amico-dirigente del Rivadavia, società che ha venduto Palacios all'Inter. Grandi qualità, grande temperamento e fortissimo nel gioco aereo. Non mi sorprende che una squadra come quella nerazzurra abbia puntato su di lui nell'immediato".

Sempre in tema di connazionali, Quiroga dice la sua sulla candidatura di Lautaro Martinez per il Pallone d'Oro: "Ha trovato il luogo ideale per potersi esprimere. Sta facendo un grandissimo lavoro e l'esperienza ne sta facendo un calciatore ancora migliore. In questo momento, sarebbe complicato vincere il Pallone d'Oro per calciatori che non siano Cristiano Ronaldo o Messi, ma lui può certamente arrivarci come livello assoluto. Oggi, è sicuramente tra i migliori attaccanti in circolazione".