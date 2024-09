Il derby Inter-Milan fa il pieno su DAZN: la sfida di domenica sera a San Siro ha infatti totalizzato un ascolto complessivo di 1.972.264 persone. Si tratta del miglior dato delle ultime tre stagioni per quel che riguarda la stracittadina milanese, secondo solo agli oltre 2,1 milioni del derby di ritorno della stagione 2022-2023. Oltretutto, per i rossoneri c'è anche la piccola soddisfazione di aver sconfitto sul piano dell'Auditel un altro interista come Amadeus, il cui nuovo show sul canale Nove 'Chissa chi è' non è arrivato nemmeno a un milione di spettatori. E poi ha avuto complessivamente con le varie emissioni quasi 1,6 milioni e 8,8% di share.