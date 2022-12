In attesa delle semifinali del Mondiale in Qatar, il sito di riferimento per i numeri del calciomercato, Transfermarkt, ha stilato l'undici più costoso estrapolato dalle quattro semifinaliste. Nel 4-2-3-1 proposto, il ruolo di punta centrale è affidato a Lautaro Martinez, la cui valutazione è 75 milioni di euro. Ovviamente nessuno riesce a raggiungere i livelli di Kylian Mbappé, 160 milioni.