Qatar Airways celebra la seconda stella dell'Inter e lo fa con un'offerta speciale valida fino al 31 maggio. "Unisciti a noi nel congratularci con l'Inter per il suo storico 20esimo scudetto di Serie A. Per celebrare questo straordinario risultato, siamo entusiasti di presentare un'offerta speciale che unisce il tuo amore per il calcio con l'emozione del viaggio", si legge sul sito ufficiale della compagnia aerea.

Si può ricevere fino al 20% di sconto sui voli per destinazioni selezionate ispirate ai tifosi dell'Inter, condivise esclusivamente dal club. Il periodo dell'offerta va dal 19 al 31 maggio 2024, il periodo di viaggio dal 19 maggio al 30 novembre 2024. L'offerta è riservata esclusivamente ai soci del Privilege Club ed è disponibile solo attraverso determinati canali di prenotazione e per viaggi tra città specifiche.