Domani sera, al Philips Stadion di Eindhoven, il PSV tenterà di fare l'impresa contro la Juve, partendo dallo svantaggio di un gol maturato nel playoff d'andata della Champions League. In Olanda, infatti, i bianconeri arrivano forti di quattro successi di fila, uno score impreziosito dall'1-0 imposto ai campioni d'Italia dell'Inter domenica, come sottolineato dal tecnico Peter Bosz in conferenza stampa: "Hanno fatto tantissimi pareggi in Serie A, ma hanno appena appena vinto contro l’Inter - le sue parole -. La Juve è una squadra top, ma lo siamo anche noi e in Champions non si può mai sapere come va a finire".