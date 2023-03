L'Inter sta cercando in tutti i modi di recuperare Skriniar in vista di un finale di stagione davvero infuocato, ma come è noto il difensore nerazzurro in estate lascerà Milano per diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Ci sarebbero però importanti novità circa il suo contratto. Secondo quanto riportato da Le Parisien nell'accordo è stata inserita una clausola che permetterà al Psg di variare l'ingaggio in base al numero di partite giocate e all'atteggiamento mostrato durante l'intera settimana.