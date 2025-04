Tre giorni dopo la partita contro l'Aston Villa che ha sancito il passaggio alle semifinali di Champions League del suo Paris Saint-Germain, l'allenatore Luis Enrique è tornato a parlare della sfida del Villa Park nel corso della conferenza stampa della viglia del match contro il Le Havre: "È stata una partita difficile, ma abbiamo giocato meglio di quanto ci aspettassimo. Quello che ho visto è stato positivo. Non possiamo pensare di schiacciare tutti".

Alla domanda sui suoi obiettivi da quando è arrivato a Parigi, Luis Enrique ha risposto: "Non mi considero un campione. Sono qui per fare la storia e fare tutto il possibile per vincere quel famoso trofeo", ovviamente con riferimento alla Champions.