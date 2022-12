Il Paris Saint-Germain non ha necessità di apportare modifiche alla rosa a disposizione di Christophe Galtier durante il mercato di riparazione, al massimo coglierà le eventuali opportunità che si presenteranno nel mese di gennaio. Lo ha ribadito Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG , parlando in esclusiva con RMC Sport: "Dipenderà dagli infortuni, questa sessione è difficile per noi - le sue parole -.

Non possiamo dire "vogliamo firmare" questo giocatore, se fosse per noi non prenderemmo nessuno. Non abbiamo un obiettivo, ma se capita un'opportunità perché no?".

Parole impossibili da decrifrare, ma che è giusto registrare visto l'interessamento manifestato la scorsa estate dai parigini nei confronti di Milan Skriniar, ancora in trattativa con l'Inter per provare a rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023.