"Sarà un campionato anomalo: l'anno scorso sinceramente il Milan non lo avevo messo nelle prime quattro poi e poi invece ha vinto lo scudetto. Ora tutti dicono che il Napoli arriverà quinto o sesto ma il mercato non è finito. Sembra si sia indebolito però poi c'è il campo. La Roma di sicuro è meglio dell'anno scorso". Questa l'analisi di Roberto Pruzzo , ai microfoni di TMW , dove esprime le sue aspettative pre-stagionali sulla Serie A che si sta delineando.

Può essere anche da scudetto?

"Dico di no, sarebbe importante annullare la distanza tra il quarto e il sesto posto rispetto all'anno scorso. Dalla prima sarebbero ventitre i punti da annullare rispetto all'anno passato e questo gap non credo sia così facile da colmare però poi vediamo. La mia griglia vede Inter e Milan in prima fila, in seconda Juve e Roma, la terza Napoli e Lazio, la quarta Atalanta e Fiorentina, ma c'è un mercato in evoluzione".

La Fiorentina ha il problema del gol...

"La Fiorentina soprattutto deve provare a non cedere Milenkovic, deve cercare di tenere il livello dell'anno scorso e migliorare se possibile".