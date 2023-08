Tutto pronto per il debutto nella serie A 2023/24 per l’Inter. Come sta accendendo negli ultimi periodi, il pubblico non farà mancare il supporto, infatti, per sabato alle ore 20:45 per la prima di campionato contro il Monza, ci sarà il sold-out come riportato dal sito ufficiale dei nerazzurri. Il Meazza si colorerà di nerazzurro e spingerà la squadra di Inzaghi nella prima sfida ufficiale.

Daniele Luongo