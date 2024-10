Nel corso della lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha spiegato dal suo punto di vista perché rispetto alla scorsa stagione la squadra stia subendo più reti. E non usa la retorica ma va proprio sull'aspetto tecnico-tattico: "La risposta è semplice, e in una parola che ho imparato bene in Italia: 'Preventiva'. Non facciamo bene quelle marcature in molte situazioni. È un punto importantissimo, l’anno scorso avevamo sempre ottime preventive quando avevamo la palla, eravamo sempre compatti e ordinati ed era difficile infilarci. Ecco cosa serve per tornare al nostro livello: abbiamo tanta qualità e il gol lo troveremo sempre, ma è tutta la squadra che difensivamente deve fare meglio, essere compatta e ben posizionata se si perde palla".

A chi sostiene che una delle cause sia l'età media troppo alta della difesa, l'estremo difensore svizzero ribatte con convinzione: "No, l’età non è un problema. Basterebbe guardare come giocano Miki e Calha, come tutti i difensori da Acerbi e Darmian ma anche me: siamo tutti al top, molto professionali. È normale a volte essere un po’ sotto livello, ma non è colpa dell’età".