Parziale consolazione per Cesare Casadei al termine del Mondiale Under 20 sfuggito solo in finale all'Italia di Carmine Nunziata, sconfitta nella notte dall'Uruguay: il centrocampista di scuola Inter oggi al Chelsea, infatti, è stato premiato come miglior calciatore della competizione in virtù dei 7 gol realizzati in 7 partite che gli hanno anche consegnato il titolo di capocannoniere del torneo. Al secondo posto Alan Matturro, difensore uruguagio del Genoa.