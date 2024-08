Archiviate le prime quattro amichevoli con Lugano, Pergolettese, Las Palmas e Pisa, l'Inter si prepara a chiudere la sua pre-season con le sfide ad Al Ittihad e Chelsea, rispettivamente in programma il 7 e 11 agosto. Due appuntamenti che i tifosi nerazzurri avranno l'opportunità di gustarsi in diretta su DAZN e Inter TV in live streaming su DAZN da Smart TV, smartphone, PC o tablet.

LE ULTIME DUE AMICHEVOLI:

mercoledì 7 agosto, ore 20:30: Inter-Al Ittihad Club (U-Power Stadium, Monza)

domenica 11 agosto: Chelsea-Inter (Stamford Bridge, Londra)