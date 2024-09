"Inzaghi non vuole diventare personaggio e spero non lo diventi. L'Inter ha vinto per un gioco incredibile e Inzaghi ha fatto variazioni che pochi credo abbiano capito". Questo il pensiero espresso dall'ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli a Il Giornale a proposito dei campioni d'Italia.

In Europa il gap è ancora troppo ampio?

"Le nostre prime squadre sono attrezzate e l'Inter potrebbe essere protagonista, come lo stesso Milan. L'Atalanta ha vinto anche lo scorso anno. E la vedo bene anche per lo scudetto".