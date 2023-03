Il tema delle plusvalenze resta particolarmente "caldo", sulle colonne di Tuttosport. Il quotidiano ha intervistato Lorenzo Pozza, professore di Accounting e Principi Contabili Internazionali all’Università Bocconi di Milano, in passato consulente tecnico per la Juventus. "E' normale che una società sportiva, come qualsiasi altra società, si ponga l’obiettivo di cedere i propri elementi patrimoniali a prezzi superiori rispetto a quelli a cui li ha acquistati, generando un profitto - afferma - Non esistono modelli valutativi codificati di generale accettazione per la valutazione di un calciatore. Esiste tuttavia un mercato nell’ambito del quale si formano i prezzi e questi, fino prova contraria, sono la corretta misura del valore del giocatore. Non vi è dubbio che nell’acquisto di un giocatore molto giovane vi è una componente di scommessa rilevante. È un po’ come investire in start-up, alcune non sbocciano, ma quelle di successo sono in grado di ripagare anche gli investimenti fallimentari, che fanno parte del gioco e devono essere accettati".