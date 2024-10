Nel corso della conferenza stampa tenuta ieri in vista della partita contro la Croazia, Piotr Zielinski si è speso in difesa del giovane compagno di Nazionale Maxime Oyedele. Il ragazzo del Legia Varsavia è stato protagonista di un debutto con la Polonia decisamente al di sotto delle aspettative nel match contro il Portogallo ed è finito nel mirino delle critiche, ma il centrocampista dell'Inter ha voluto fargli da scudo: "C'è stata l'opportunità di parlare con Maxim perché siamo seduti allo stesso tavolo, quindi gli ho detto alcune cose. Analizzando la partita posso dire che Maxi ha fatto bene o male come tutti noi, ha vissuto dei bei momenti in questa partita. Per lui è stata una serata speciale: era la prima volta in carriera che giocava contro un avversario come il Portogallo, in uno stadio così grande. Vedo in lui il potenziale per diventare un giocatore di classe nella sua posizione".