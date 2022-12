Il GIP Ludovico Morello, impegnato nel caso delle plusvalenze realizzate e messe a bilancio dalla Juventus, si è espresso in modo più morbido nei confronti del club bianconero: “Difficile ipotizzare un discostamento consapevole, e quindi in definitiva doloso, dai corretti criteri di contabilizzazione delle poste”. Parole attraverso cui il giudice per le indagini preliminari non esclude la buona fede nell'operato della dirigenza bianconera, ma sottolinea comunque la necessità di un "accurato approfondimento".