Si alza oggi il sipario sui playoff delle nuova Champions League e il primo appuntamento in agenda è il derby francese tra il Brest e il Paris Saint-Germain. Ad assicurarsi il primo atto sono i parigini, che passano con un comodo 3-0 in trasferta che avvicina la squadra di Luis Enrique agli ottavi di finale, in attesa del match di ritorno all'ombra della Tour Eiffel.

Le reti del primo tempo sono siglate da Vitinha (glaciale dal dischetto) e Dembele, letale a pochi istanti dall'intervallo su assist dell'ex nerazzurro Hakimi. L'ex Barça chiude poi definitivamente i giochi nella ripresa calando il tris e regalandosi la doppietta personale.