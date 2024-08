Si è conclusa con la vittoria da montagne russe dello Young Boys a spese del Galatasaray la seconda tornata dei match d'andata dei playoff di Champions League: gli svizzeri, dopo essersi fatti rimontare due gol di vantaggio da Michy Batshuayi nella ripresa, hanno rimesso la testa avanti definitivamente grazie al rigore trasformato da Filip Ugrinic all'86esimo E' l'unica vittoria casalinga delle quattro in programma questa sera: il Salisburgo, infatti, ha battuto la Dinamo Kiev all'Arena Lublin 2-0 per effetto dei gol di Nene e Maurits Kjærgaard; identico risultato conquistato dallo Sparta Praga sul campo del Malmoe (Stryger e Rynes). Parità, infine, tra Midtjylland e Slovan Bratislava: 1-1 (Kylufia ha risposto a Blackman) e tutto rinviato al ritorno in programma tra sei giorni.