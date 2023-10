Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A con RDS, l'ex centrocampista di Juventus e Roma Miralem Pjanic ha difeso il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, ultimamente nell'occhio del ciclone dopo un avvio di stagione non esaltante per la sua squadra: "Le critiche ad Allegri sono state una costante già dai miei tempi, spesso le trovo esagerate. Sappiamo cosa è successo negli ultimi anni e ripartire da lì non è mai facile. Ci sono state meno critiche per l’Inter che non ha vinto per due anni di fila pur essendo la squadra più attrezzata. Anche adesso i nerazzurri sono i favoriti secondo me".