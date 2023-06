Fausto Pizzi, ex calciatore nerazzurro, ai microfoni di TMW Radio durante il programma Piazza Affari ha commentato l'acquisto da parte dell'Inter di Marcus Thuram. "È un prospetto importantissimo ed è stato un grande affare visto l’arrivo a zero. Lo vedo totalmente compatibile con Lautaro e può anche fare la prima punta. Il centravanti di movimento in una coppia offensiva è proprio il suo ruolo. Ha una capacità di dribbling superiore ai giocatori attuali. Considerando che i nerazzurri hanno sofferto molto questa cosa che mancava chi saltasse l’uomo può essere un arrivo importante".

Focus anche sulla difesa nerazzurra. "L’Inter perde Skriniar che è un giocatore forte e strutturato - ha aggiunto Pizzi -. Darmian, però, ha dimostrato di fare bene quel ruolo e, quindi, si alterneranno perfettamente con Azpilicueta. Bisognerà sperare, considerando l’età attuale, che Acerbi si ripeta. Può essere un’idea avere un giovane dietro ai titolari”.