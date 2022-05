L'eco del buon risultato ottenuto da Cristian Chivu, che ha portato l'Under 19 dell'Inter alle semifinali Scudetto del campionato Primavera 1, arriva anche in Romania. Dove a tessere le lodi dell'ex difensore nerazzurro è Victor Piturca, ex ct della Nazionale, che pronostica per lui un futuro da grande tecnico: "Mi congratulo con lui per ogni buon risultato. Penso che diventerà un grande allenatore. Gli ho anche detto che il mio sogno era quello di giocare e allenare l'Inter: io non ci sono riuscito, credo possa farcela lui. È un tecnico serio, mi congratulo con lui. Quando arrivi ad allenare la Primavera dell'Inter, succede non perché ti chiami Chivu e hai vinto la Champions, ma perché vali come allenatore", le sue parole a DigiSport.