La notizia più triste per il Pisa dopo l'amichevole di ieri pareggiata onorevolmente con l'Inter, rimarcata più di una volta anche dallo stesso tecnico toscano Filippo Inzaghi, è l'infortunio che ha costretto il difensore portoghese Tomas Esteves a lasciare il campo in barella, tra le lacrime: il giocatore è stato trasportato presso l'ospedale di Cisanello in ambulanza, tra la disperazione dei compagni che si mettono le mani nei capelli.

L’ipotesi di diagnosi, secondo il quotidiano La Nazione, è decisamente seria: si parla di una probabile rottura del tendine rotuleo con interessamento dei legamenti. Qualora venisse confermata, la stagione dello sfortunato giocatore sarebbe praticamente da definirsi chiusa, col Pisa costretto a tornare sul mercato.